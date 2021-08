Roma, 19 ago. – (Adnkronos) – Il Gran Premio di Malesia del motomondiale in programma il prossimo 24 ottobre è stato cancellato a causa dell'emergenza generata dalla pandemia di Covid e dalle conseguenti restrizioni. In quella data si correrà sul circuito di Misano Adriatico, dove il 19 settembre è già in programma il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini.