Motomondiale: Ciabatti, 'Bastianini deve operarsi al malleolo e non sarà a Misano'

Barcellona, 3 set. – (Adnkronos) – "Enea Bastianini ha una frattura al malleolo sinistro, per cui servirà un intervento chirurgico che credo verrà effettuato in Italia nei prossimi due giorni, e ha anche una frattura alla mano sinistra, credo al dito, ma questa è meno preoccupante. Per lui è sicuramente una stagione difficile, avevamo visto qualche spiraglio nelle ultime gare; è stato anche penalizzato con un long-lap penalty nella prossima gara utile. Con l'operazione credo sia da escludere che possa gareggiare a Misano". Lo dice il direttore sportivo della Ducati Paolo Ciabatti in merito alle condizioni di Enea Bastianini caduto nel primo giro del Gp di Catalogna.