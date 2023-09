**Motomondiale: escluse fratture per Bagnaia, stasera il rientro in Italia**

Barcellona, 3 set. - (Adnkronos) - "Bagnaia ha riportato molteplici contusioni, ma gli ulteriori accertamenti medici non hanno evidenziato fratture. Il Campione del Mondo in carica volerà stasera in Italia con la squadra". Così la Ducati in un comunicato in merito alle condiz...