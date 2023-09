Motomondiale: Espargaro, 'Aprilia competitiva a anche a Misano'

Misano, 7 set. - (Adnkronos) - Aleix Espargaro si commuove ancora rivedendo le immagini del podio di Barcellona, terza vittoria stagionale. I due figli piccoli che gli consegnano il trofeo, Max, il maschietto che lo agita per aria come avesse vinto lui… Gli mostrano la clip durante la confere...

Misano, 7 set. – (Adnkronos) – Aleix Espargaro si commuove ancora rivedendo le immagini del podio di Barcellona, terza vittoria stagionale. I due figli piccoli che gli consegnano il trofeo, Max, il maschietto che lo agita per aria come avesse vinto lui… Gli mostrano la clip durante la conferenza stampa di giovedì pomeriggio in circuito a Misano e il catalano trattiene a fatica la commozione: "Sto provando a non piangere di nuovo, era il mio sogno salire sul podio con i miei bambini: non lo dimenticherò mai". La vittoria sul circuito di casa, davanti al suo pubblico e alla sua famiglia, è stata l’esperienza più intensa della sua carriera. "Quell’emozione è qualcosa che durerà per sempre, anche guidando la moto, fin da venerdì, mi sentivo già come un supereroe, avevo gran feeling”.

Ha festeggiato con la famiglia e con gli amici ma lunedì era già proiettato su Misano. “Domenica sera ci siamo divertiti con la famiglia e con gli amici a cena, ma lunedì ero già in bici, 4 ore di allenamento. Non molliamo mai". Quello di San Marino, si corre su un circuito diverso da Barcellona, forse meno favorevole alle Aprilia, ma Aleix non è preoccupato. "L’Aprilia sta migliorando di gara in gara, e i podi ottenuti nelle ultime 4 gare ne sono la prova. Significa che il nostro livello si sta alzando tanto. Pensiamo di poter lottare per il gradino più alto del podio anche qui".