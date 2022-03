Motomondiale: Ezpeleta, 'spero Marquez torni a Portimao ma stop potrebbe essere più lungo'

Roma, 30 mar. – (Adnkronos) – "Gli auguro che possa tornare a correre il prima possibile. Forse proverà per esserci a Portimao (24 aprile, ndr), ma lo stop potrebbe durare più a lungo. Dovesse correre in Portogallo e ottenesse un buon risultato, potrebbe ancora lottare per le prime posizioni del campionato e giocarsi il titolo.

Ma dipenderà anche dai risultati degli altri". Lo dice Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna, in un'intervista a Speedweek in merito alle condizioni di Marc Marquez alle prese con un terzo caso di diplopia (sdoppiamento della vista causato dai tanti trauma cranici subiti).