Motomondiale: Gp Argentina, Suzuki vince in Moto3 sul bagnato e Migno 3°

Termas de Rio Hondo, 2 apr. -(Adnkronos) – Tatsuki Suzuki vince il Gp d'Argentina nella classe Moto3. Il giapponese, in sella a una Honda, su una pista bagnata per la pioggia, si impone in solitaria con oltre 4" di vantaggio sul brasiliano Diogo Moreira che precede di poco l'italiano Andrea Migno, entrambi su Ktm. Lo spagnolo Daniel Holgado (Ktm) e Moreira guidano la classifica del mondiale con 36 punti, 9 in più di Suzuki.