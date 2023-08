Motomondiale: Gp Austria, Bezzecchi finisce benzina e Rossi gli dà passaggio in scooter

Spielberg, 18 ago. - (Adnkronos) - Valentino Rossi raggiunge il suo team, il Mooney VR46, in occasione del Gp d'Austria, per seguire da vicino il lavoro al Red Bull Ring. Il 'dottore' riesce subito a diventare protagonista. Marco Bezzecchi finisce la benzina e resta a piedi nel finale...

Spielberg, 18 ago. – (Adnkronos) – Valentino Rossi raggiunge il suo team, il Mooney VR46, in occasione del Gp d'Austria, per seguire da vicino il lavoro al Red Bull Ring. Il 'dottore' riesce subito a diventare protagonista. Marco Bezzecchi finisce la benzina e resta a piedi nel finale delle Libere 2. Chi provvede a riportare il leader delle libere del venerdì al box? Ovviamente ci pensa Rossi, che gli dà un passaggio in scooter.