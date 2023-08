Motomondiale: Gp Austria, Zarco il più veloce nelle prime prove libere

Spielberg, 18 ago. - (Adnkronos) - Johann Zarco è il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp d'Austria. Sul circuito del Red Bull Ring il francese della Ducati gira in 1'29"838 precedendo il connazionale della Yamaha Fabio Quartararo (1'30"237) e...

Spielberg, 18 ago. – (Adnkronos) – Johann Zarco è il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp d'Austria. Sul circuito del Red Bull Ring il francese della Ducati gira in 1'29"838 precedendo il connazionale della Yamaha Fabio Quartararo (1'30"237) e lo spagnolo dell'Aprilia Maverick Vinales (1'30"249). Dal 4° al 6° posto altre 3 Ducati, con lo spagnolo Alex Marquez (1'30"286) a precedere Marco Bezzecchi (1'30"305) e Fabio Di Giannantonio (1'30"307). Ottavo tempo per il campione del mondo in carica e leader iridato Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati – 1'30"367).