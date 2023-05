Motomondiale: Gp Francia, Zarco leader del warm-up davanti a Binder e Marini

Le Mans, 14 mag. - (Adnkronos) - Il francese della Ducati Johann Zarco stacca il miglior tempo nel warm up del Gp di Francia nella classe MotoGp, fermando il cronometro sul tempo di 1'31''888. Dietro al francese del team Pramac il sudafricano della Ktm Brad Binder (1'31"953)...

Le Mans, 14 mag. – (Adnkronos) – Il francese della Ducati Johann Zarco stacca il miglior tempo nel warm up del Gp di Francia nella classe MotoGp, fermando il cronometro sul tempo di 1'31''888. Dietro al francese del team Pramac il sudafricano della Ktm Brad Binder (1'31"953) e Luca Marini (1'32"027) con la Ducati del team Mooney VR46. Nono tempo per il leader iridato Francesco 'Pecco' Bagnaia (1'32"334), che scatterà dalla pole position con la Ducati ufficiale. Dodicesimo tempo per lo spagnolo della Honda Marc Marquez (1'32"507).