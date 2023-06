Motomondiale: Gp Germania, Bagnaia in pole davanti a Marini

Sachsenring, 17 giu. -(Adnkronos) - Francesco 'Pecco' Bagnaia centra la pole position del Gp di Germania. Sul circuito del Sachsenring il portacolori della Ducati gira in 1:21.409, conquistando la 15/a partenza al palo della carriera in MotoGp. In prima fila anche il compagno di marca Luca...

Sachsenring, 17 giu. -(Adnkronos) – Francesco 'Pecco' Bagnaia centra la pole position del Gp di Germania. Sul circuito del Sachsenring il portacolori della Ducati gira in 1:21.409, conquistando la 15/a partenza al palo della carriera in MotoGp. In prima fila anche il compagno di marca Luca Marini e l'australiano della Ktm Jack Miller. In seconda fila il francese Johann Zarco, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, tutti con una nota della scuderia di Borgo Panigale. A seguire i fratelli spagnoli Marc (Honda) e Alex Marquez (Ducati). Molte cadute nel finale, con diversi tempi cancellati per via delle bandiere gialle. Alle 15 appuntamento con la gara sprint.