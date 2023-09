Motomondiale: Gp Giappone, Martin vince la gara sprint davanti a Binder e Bagnaia

Motegi, 30 set. – (Adnkronos) – Jorge Martin vince la gara sprint del Gp del Giappone e si avvicina alla leadership della classifica del mondiale dove si porta a -8 da Francesco 'Pecco' Bagnaia. Ad accompagnare sul podio lo spagnolo della Ducati Pramac, il sudafricano della Ktm Brad Binder e proprio Bagnaia con la Ducati Desmosedici. In testa dalla partenza Martin impone un ritmo che Binder, piazzatosi alle sue spalle, non replica. Bagnaia al contrario non è reattivo come sempre al via, subisce lo scatto di Binder e il sorpasso di Jack Miller (Ktm) all’interno. Da lì in poi la sua gara è un paziente inseguimento per recuperare almeno una posizione sull’ex compagno di squadra. Ci mette qualche giro il piemontese per trovare un buon ritmo, e quando raggiunge Miller fatica a liberarsi dell’australiano, che risponde ad ogni tentativo di sorpasso con staccate fortissime. Alla fine Miller chiude 4° lasciandosi alle spalle il francese della Ducati Pramac Johann Zarco, Marco Bezzecchi (Ducati, team VR46) e lo spagnolo della Honda Marc Marquez.