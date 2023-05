Motomondiale: Gp Le Mans, Bagnaia favorito per i bookie, occhi anche su rientro Marquez

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - La MotoGp si appresta a vivere un weekend storico, dato che a Le Mans andrà in scena il GP numero 1000 della classe regina. Francesco Bagnaia è atteso a un’importante conferma dopo la vittoria di Jerez, anche per riscattarsi dopo la caduta dello scorso...

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – La MotoGp si appresta a vivere un weekend storico, dato che a Le Mans andrà in scena il GP numero 1000 della classe regina. Francesco Bagnaia è atteso a un’importante conferma dopo la vittoria di Jerez, anche per riscattarsi dopo la caduta dello scorso anno, in cui scivolò a pochi giri dal termine mentre era secondo. I betting analyst puntano forte su quella che sarebbe la prima vittoria di Pecco a Le Mans nella classe regina, a quota 2,50 sia su Planetwin365 che su Better. Staccato dal torinese, ecco Jorge Martin, la cui vittoria vale tra le 5 e le 6,50 volte la posta giocata.

Occhi puntati anche sul rientrante Marc Marquez: lo spagnolo della Honda ha vinto il ricorso e non dovrà scontare alcuna penalità a Le Mans, e la sua vittoria vale 6. Leggermente più indietro Aleix Espargaro, a 8, mentre Maverick Vinales, Alex Marquez, Fabio Quartararo e Jack Miller si giocano tutti a 11; l’altro pilota della KTM, Brad Binder, grande protagonista a Jerez, non sembra poter essere in grado di ripetersi in Francia: una sua vittoria vale 16 volte la posta. Alla pari con il sudafricano, Marco Bezzecchi, che ha da poco perso la testa della classifica.

Proprio in ottica mondiale, Bagnaia proverà ad allungare ulteriormente per confermarsi il favorito per il secondo titolo consecutivo: il bis di Pecco si gioca a 1,45, seguito da Binder a 4,50 e da Bezzecchi a 6,50.