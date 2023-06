Motomondiale: Gp Olanda, Bagnaia il favorito per i bookie ad Assen, seguono Martin e Bezzecchi

Assen, 22 giu. - (Adnkronos) - Il Motomondiale scende in pista per il terzo weekend di fila. Dopo quello del Mugello e quello del Sachsenring in Germania, si corre in Olanda. Pecco Bagnaia, dopo il secondo posto di domenica scorsa, cerca il ritorno alla vittoria, potendo contare anche sui favori del...

Assen, 22 giu. – (Adnkronos) – Il Motomondiale scende in pista per il terzo weekend di fila. Dopo quello del Mugello e quello del Sachsenring in Germania, si corre in Olanda. Pecco Bagnaia, dopo il secondo posto di domenica scorsa, cerca il ritorno alla vittoria, potendo contare anche sui favori delle quote: il successo del torinese ad Assen si gioca a 1,75. Alle sue spalle, un altro azzurro – Marco Bezzecchi – e lo spagnolo Jorge Martin, che in Germania ha bruciato proprio Bagnaia. Entrambi partono da un’offerta di 5,50. A 15 segue un gruppone formato da Marquez, Espargaró, Zarco, Marini, Binder e Vinales. Bagnaia guida anche il tabellone per la Gara Sprint, a 2,25: alle sue spalle, Martin a 3,50 e Bezzecchi a 4,50. I rapporti di forza nelle quote per le gare si riflettono anche in quelle per le qualifiche: Bagnaia comanda a 2,00, poi Martin a 4,50, Bezzecchi a 6,50 e Marquez a 7,50. Il successo al Sachsenring ha abbassato la quota per il titolo mondiale di Martin, ora primo inseguitore di Bagnaia a 3,50. Il campione in carica guida ancora con un vantaggio sensibile (1,35), con Bezzecchi a 7,50.