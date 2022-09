Motomondiale: Gp San Marino, Bagnaia vince in volata su Bastianini, Vinales 3°**

Misano, 4 set. – Adnkronos) – Francesco 'Pecco' Bagnaia vince anche il Gp di San Marino, conquistando a Misano la quarta gara di fila. Il portacolori della Ducati precede in volata per soli 34 millesimi il compagno di marca Enea Bastianini, con lo spagnolo dell'Aprilia Maverick Vinales a completare il podio.

Quarto posto per Luca Marini, anche lui in sella a una Ducati, che si lascia alle spalle il leader del mondiale, il francese Fabio Quartararo su Yamaha. Seguono gli spagnoli Aleix Espargaró su Aprilia e Alex Rins su Suzuki in sesta e settima posizione. Andrea Dovizioso (Yamaha) chiude la carriera con un 12° posto.