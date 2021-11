Valencia, 14 nov. (Adnkronos) – La Ducati di Pecco Bagnaia si impone nel Gp di Valencia, ultima gara della stagione. Secondo posto per Jorge Martin e terzo per Jack Miller tutti su Ducati. Quarto posto per Joan Mir e quinto il campione del mondo Fabio Quartararo.

Chiude al decimo posto Valentino Rossi alla sua ultima gara nel motomondiale.