Motomondiale: Gp Valencia, vittoria e titolo mondiale MotoGp per Bagnaia

Valencia, 26 nov. (Adnkronos) – Pecco Bagnaia vince il Gp di Valencia di MotoGp, l'ultimo della stagione e si aggiudica il titolo di campione del mondo per il secondo anno consecutivo in MotoGp, una impresa riuscita in questa categoria solo a Valentino Rossi e Marc Marrquez. Si tratta del terzo titolo per Pecco, considerando anche quello in Moto2 del 2018. A Valencia, nell’ultimo Gp, il rivale Jorge Martin è finito nella ghiaia dopo un inizio di gara folle, in cui aveva rischiato di cadere già in un paio di occasioni. Bagnaia dopo aver appreso della caduta del suo avversario per il titolo ha un po' tirato il fiato ma poi ha ripreso a tirare arrivando ad aggiudicarsi anche la gara di Valencia davanti a Fabio Di Giannantonio, secondo, e Johann Zarzo terzo.