Roma, 12 gen. (Adnkronos) – L'8 febbraio si svolgerà la presentazione del Repsol Honda Team 2022 in modalità online per consentire ai fan di tutto il mondo di partecipare. Sarà l'otto volte campione del mondo Marc Marquez insieme a Pol Espargaro a svelare la Honda RC213V 2022 in vista della nuova stagione.