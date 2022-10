Motomondiale: in quota Bagnaia favorito per il titolo, Quartararo costretto a rincorrere

Roma, 3 ott. – (Adnkronos) – Due mesi fa sembrava impossibile, ma il campionato di MotoGP a tre gare dal termine è più aperto che mai. Con il terzo posto in Thailandia, Francesco Bagnaia ha ormai agganciato Fabio Quartararo in classifica, fermandosi a soli due punti dal campione in carica.

Il ducatista, visti i risultati dell’ultimo periodo, è ora più vicino che mai al sorpasso, come testimoniano anche le quote di Olybet.it: il successo nel Mondiale del pilota italiano è visto a 1,50, mentre il bis di Quartararo è più alto a 2,50. Diminuiscono anche le speranze di Aleix Espargaro, per cui una storica affermazione in classe regina paga 15 volte la posta. A quota 50, invece, Enea Bastianini, ormai quasi tagliato fuori dalla lotta a meno di clamorosi colpi di scena.