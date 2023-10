Motomondiale: Ktm, Acosta e Fernandez piloti GasGas per il 2024

Roma, 6 ott. – (Adnkronos) – Saranno gli spagnoli Augusto Fernandez e Pedro Acosta i piloti ufficiali GasGas per la stagione 2024. Lo ha annunciato lo stesso team della classe MotoGp. Confermato Fernandez, per il 19enne Acosta sarà il debutto nella classe regina e prenderà il posto di Pol Espargaró. Fernandez, unico rookie in griglia nel 2023, finora è andato a punti in ben 12 Gp su 14 disputati, raggiungendo il quarto posto nel GP di Francia, suo miglior piazzamento. Nel 2024 Ktm inizierà a testare le qualità di Acosta in MotoGP, dopo il titolo in Moto3 nel 2021 e l'ottima stagione fin qui in Moto2 (è leader del Mondiale a sei gare dalla fine). Per lui fin qui 11 podi conquistati su 14 gare.