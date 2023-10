Motomondiale: Marc Marquez, 'entusiasta di nuova sfida'**

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - “Sono entusiasta di questa nuova sfida. Non è stata una decisione facile perché sarà un grande cambiamento sotto tutti gli aspetti. A volte nella vita bisogna uscire dalla propria zona di comfort e mettersi alla prova per continuare a crescere&q...

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Sono entusiasta di questa nuova sfida. Non è stata una decisione facile perché sarà un grande cambiamento sotto tutti gli aspetti. A volte nella vita bisogna uscire dalla propria zona di comfort e mettersi alla prova per continuare a crescere". Queste le parole di Marc Marquez dopo l'annuncio che dal 2024 correrà con il Team Gresini Racing MotoGp.

"Per quanto riguarda il cambio di moto, so che dovrò adattare molte cose nel mio stile di guida e non sarà facile. Ma sono convinto che tutto il Team Gresini mi aiuterà molto. Non vedo l'ora di conoscere la squadra e di iniziare a lavorare con tutti loro. Voglio ringraziare Nadia, Carlo e Michele per la fiducia e il rispetto che mi hanno dimostrato", ha aggiunto il pilota spagnolo.