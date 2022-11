Motomondiale: Marini, 'orgoglioso di essere tra i primi con costanza'

Valencia, 4 nov. – (Adnkronos) – E' stato un venerdì da incorniciare per Luca Marini, che ha staccato il miglior tempo nelle Libere 2 di Valencia (ha chiuso in testa nella classifica combinata). Il pilota del team Mooney VR46 ha firmato un crono di 1:30.217, precedendo le altre Ducati di Jorge Martin e Jack Miller.

"Tutto il turno è stato ottimo, già da stamattina mi sentivo bene. Sull'anteriore con la morbida era difficile, ho provato la dura ma con questo vento non lavora bene. Sarà però la gomma da gara credo. Vedremo sabato che configurazione usare, dopo aver sistemato l'elettronica la moto si guidava davvero bene. Ho l'acquolina in bocca in vista dell'anno prossimo. Penso a quanto fosse stato difficile a inizio stagione, ora siamo costantemente tra i primi e sono orgoglioso.

Anche Ducati ha portato un pacchetto incredibile, è con margine la miglior moto. Dobbiamo continuare così, non vedo l'ora di cominciare la prossima stagione. Comincio a divertirmi. Bagnaia mi è sembrato il solito, è bello poter lavorare su queste cose di aerodinamica. Avere due specifiche ci aiuta tanto".