Motomondiale: Marini, 'sulle piste nuove vado sempre forte'

Greater Noida, 22 set. -(Adnkronos) – Sull'inedito (per la MotoGP) tracciato indiano Luca Marini si è messo dietro tutti i colleghi nel venerdì di Libere. Il pilota del Mooney VR46 ha disegnato meglio di qualsiasi altro pilota le curve del Buddh International Circuit, conquistando il miglior tempo di giornata in 1'44"782, 8 millesimi meglio di Jorge Martin e 51 più veloce di Aleix Espargaró, gli unici insieme con il 'Maro' a scendere sotto il muro dell'1'45". "Quando arrivo su una nuova pista vado sempre forte, mi ricordo anche in Indonesia – ha esordito Marini -. La pista è molto difficile, c’è poco grip, però sono riuscito a interpretarla bene. Giovedì l'abbiamo studiata cercando di capire le linee, oggi abbiamo lavorato prima sull'elettronica e poi sulle gomme". Marini infine svela il suo 'segreto' sulle frenate: "Ascolto il mio coach Idalio Gavira, che mi dice sempre 'stacca forte, vai lungo nella ghiaia o nello sporco e poi, quando ci riprovi, un po' meno': così si fa prima a imparare il punto di staccata…".