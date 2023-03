Motomondiale: Marquez, 'Bagnaia favorito per il titolo, noi siamo troppo lontani'

Portimao, 23 mar. - (Adnkronos) - "Bagnaia è il favorito per il titolo, noi siamo troppo lontani per pensare a come fermarlo. Prima dobbiamo avvicinarci alla loro velocità". Alla vigilia del primo Gran Premio del 2023 a Portimao Marc Marquez non sembra credere di poter lottar...

Portimao, 23 mar. – (Adnkronos) – "Bagnaia è il favorito per il titolo, noi siamo troppo lontani per pensare a come fermarlo. Prima dobbiamo avvicinarci alla loro velocità". Alla vigilia del primo Gran Premio del 2023 a Portimao Marc Marquez non sembra credere di poter lottare per la vittoria del Mondiale con il ducatista. "Gli ultimi tre anni sono stati molto duri per me e per la Honda -ha spiegato il pilota di Cervera nel corso della conferenza stampa piloti-. Al momento non siamo dei pretendenti al titolo, dobbiamo continuare a lavorare per costruire questo progetto ed essere più competitivi". Poi, però, arriva anche un messaggio agli avversari: "La mia ambizione è la stessa del 2013, sono qui per lottare per le prime posizioni, farò tutto il possibile per lottare per il vertice. Io credo in questo progetto della Honda".

Marquez ha provato a spiegare la differenza attuale tra Honda e Ducati. "Loro hanno un pacchetto palesemente molto forte, Pecco è il più veloce, noi siamo lontani dalla Ducati e ancora più lontani da Bagnaia, ma stiamo lavorando per provare a migliorare alcune aree". Poi ancora: "E' stato un inverno impegnativo perché abbiamo provato cose diverse, abbiamo portato nuove idee nel box – ha proseguito l'8 volte campione del mondo -. Ho lavorato con la mia nuova moto soltanto nell'ultimo giorno di test a Portimao, siamo un po' indietro rispetto ai piloti migliori. Nel GP Portogallo non potremo lottare per il podio, ma il campionato è lungo, nelle prime 4 gare capisci subito se sei in grado di lottare per le prime posizioni…". Chiusura sulla Sprint Race, la grande novità della nuova stagione. "Mi piace, anche se il programma è molto impegnativo per i piloti. Attendo la prima gara sprint con entusiasmo, sarà molto divertente per gli spettatori".