Motomondiale: Marquez torna in moto, vuole esserci ad Austin

Roma, 5 apr. – (Adnkronos) – Dopo la caduta nel warm up del GP Indonesia lo scorso 20 marzo, Marc Marquez è stato costretto a saltare anche il GP Argentina a causa di un nuovo episodio di diplopia. Sedici giorni dopo quel terribile incidente, il 29enne spagnolo è tornato in moto, come mostra una sua foto pubblicata sui social in sella a una Honda CBR600rr: Marquez specifica che si tratta di un "test" per verificare le sue condizioni.

Lui vorrebbe correre ad Austin nel prossimo fine settimana, ma saranno solo i medici a dare eventualmente il via libera.