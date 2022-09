Roma, 13 set. – (Adnkronos) – "Un grande sorriso oggi, sono felice di annunciare che sarò ad Aragon per correre nel prossimo weekend". Così su Instagram Marc Marquez annuncia il suo ritorno in pista nel Gp di Aragon di domenica prossima. Il 29enne spagnolo, che non corre dal Gp d'Italia al Mugello del 29 maggio, ha subito quattro operazioni all'omero destro in seguito all'incidente del 19 luglio 2020 a Jerez.