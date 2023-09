Motomondiale: Martin, 'condizioni difficili ma capito bene pista, domani dura con Bezzecchi'

Greater Noida, 23 set. -(Adnkronos) - "Le condizioni erano difficili, anche nelle prove prima della corsa tutto è stato un po' complicato però alla fine ho capito bene la pista. Sono partito bene, ho tenuto il mio passo e ho cercato di controllare il gap tra me e Pecco. Sono ...

Greater Noida, 23 set. -(Adnkronos) – "Le condizioni erano difficili, anche nelle prove prima della corsa tutto è stato un po' complicato però alla fine ho capito bene la pista. Sono partito bene, ho tenuto il mio passo e ho cercato di controllare il gap tra me e Pecco. Sono a mio agio ma domani sarà dura con Bezzecchi, so che non ha avuto fortuna oggi. Domani ci sarà anche lui". Così il pilota della Ducati Pramac Jorge Martin dopo la vittoria nella gara sprint del Gp d'India.