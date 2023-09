Motomondiale: Martin, 'mi godo il momento migliore della mia carriera'

Motegi, 28 set. - (Adnkronos) - "Mi godo il momento migliore della mia carriera". Jorge Martin arriva a Motegi in piena lotta per il titolo mondiale, si trova solo a 13 punti dal leader Francesco Bagnaia. Lo spagnolo della Ducati Pramac arriva dal 2° posto nel Gp dell'India, dove ...

Motegi, 28 set. – (Adnkronos) – "Mi godo il momento migliore della mia carriera". Jorge Martin arriva a Motegi in piena lotta per il titolo mondiale, si trova solo a 13 punti dal leader Francesco Bagnaia. Lo spagnolo della Ducati Pramac arriva dal 2° posto nel Gp dell'India, dove ha avuto un tracollo fisico dopo il traguardo. "Ho subito una sorta di disidratazione, ma cinque ore dopo ero già a posto e ora sono in condizioni perfette". Martin torna sulle fasi finali della gara, quando ha rischiato di perdere il secondo posto nel duello con Quartararo. "Ho perso un po’ in frenata e sono uscito dalla pista, rientrando mi sono trovato Fabio addosso, ma ho fatto il miglior sorpasso della mia carriera".

Galvanizzato dalla sua reazione in un momento difficile della gara, Martin ha poi spiegato che cosa ha causato le sue difficoltà nelle battute conclusive del gran premio indiano. "La scelta della gomma media posteriore non è stata azzeccata, ho faticato a tenere il passo per tutta la corsa, e credo che sia questo il motivo all’origine dei mei problemi. La fatica è aumentata e quando sono tornato ai box, sentivo che mi stava succedendo qualcosa".

Lo spagnolo ha anche analizzato l’altro episodio saliente della sua domenica, la tuta slacciata che l’ha obbligato a una funambolica reazione in corsa, per richiuderla, procurandosi un ulteriore picco di stress. "Non ho chiuso correttamente la tuta alla partenza. Dopo otto, nove giri ho iniziato a sentire che si era aperta, anche se per poco, quindi ho cercato di finire la corsa comunque, sperando che nessuno se ne accorgesse”. "Poi cos’è successo?", gli chiedono. "Ho visto che sullo schermo si vedeva e ho dovuto chiuderla per forza", forse pensando a quanto era successo a Quartararo un anno fa quando fu penalizzato di tre punti per un episodio analogo (ma il francese concluse la gara con la tuta completamente aperta sul torace).