Motomondiale: Martin, 'oggi mi sentivo fortissimo, voglio vincere anche domani'

Motegi, 30 set. - (Adnkronos) - "Oggi mi sentivo veramente fortissimo in tutto e per tutto per la gara. Al mattino non ero davanti con le gomme usate ma poi in qualifica ho fatto un giro fantastico e ho capito che potenziale c’era. Non abbiamo cambiato tanto l’assetto rispetto all&r...

Motegi, 30 set. – (Adnkronos) – "Oggi mi sentivo veramente fortissimo in tutto e per tutto per la gara. Al mattino non ero davanti con le gomme usate ma poi in qualifica ho fatto un giro fantastico e ho capito che potenziale c’era. Non abbiamo cambiato tanto l’assetto rispetto all’India, ci siamo soffermati semplicemente su qualche dettaglio che ha fatto la differenza per essere così competitivi“. Così Jorge Martin dopo la vittoria nella gara sprint del Gp del Giappone.

"Credo che abbiamo trovato davvero un’ottima base e siamo contenti che il passo sia stato così veloce -sottolinea lo spagnolo della Ducati Pramac-. Speriamo domani di avere la possibilità di mantenere di più le gomme essendoci più giri e potendo andare più con calma. Nel complesso sono davvero contento e spero di ottenere una vittoria anche domani".