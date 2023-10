Motomondiale: Martin, 'spero di ripetermi domani, sarà una bella lotta'

Buriram, 28 ott. – (Adnkronos) – "E' andata come mi aspettavo, ho cercato all'inizio di risparmiare un po' le gomme. Appena Binder ha superato Marini mi sono detto che avrei dovuto spingere ancora di più. Spero di ripetermi domani". Così Jorge Martin dopo la vittoria nella gara sprint del Gp di Thailandia.

"Ho fatto fatica a metà gara col grip dietro -aggiunge lo spagnolo del team Ducati Pramac-. Ho fatto la partenza peggiore della stagione e ho dovuto rischiare in staccata. Marini è stato più tranquillo alla prima curva. Volevo essere subito davanti perché nei primi due giri so che faccio la differenza. Gomma media? Usiamo la Sprint per capire in vista della domenica. Alla fine, sono arrivato al limite, nonostante abbia gestito. Domani sarà difficile per me correre con la media. Come feeling con la moto ho fatto uno step. Domani sarà una bella lotta".