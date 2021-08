Motomondiale: Mir, 'Rossi è il Jordan delle moto, difficile rivedere uno come lui'

Spielberg, 5 ago. – (Adnkronos) – “Per me è stato privilegio gareggiare con Rossi. Probabilmente ero più agitato di lui quando ha parlato. Momento difficile perché sembrava non dovesse mai arrivare. Penso che abbia tutto per godersi la vita e sono contento per lui.

Valentino è il Michael Jordan delle moto. Sarà difficile rivedere un altro Rossi nella storia e gli auguro ogni fortuna e di rivederlo nel paddock nel 2022”. Il campione del mondo in carica della MotoGp Joan Mira commenta così la decisione di Valentino Rossi di ritirarsi al termine di questa stagione.