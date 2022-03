Motomondiale: Nadia Gresini, 'in Qatar sentivo Fausto accanto, Bastianini incredibile'

Roma, 8 mar. – (Adnkronos) – Nella Giornata nazionale della donna, Sky Sport ha raccontato storie appassionanti di donne sportive. In collegamento anche Nadia Gresini, che al GP con cui si è aperta la nuova stagione del Motomondiale ha festeggiato la vittoria del "suo" Enea Bastianini: "A Losail abbiamo fatto una cosa pazzesca, incredibile.

Pensavo che avremmo potuto far bene, ma non così tanto: è stato tutto come una favola, un sogno che si è avverato. Sentivo mio marito Fausto accanto a noi", dichiara emozionata Nadia, team owner della squadra di MotoGP. "Negli ultimi 3 giri ho rivissuto tutto l'anno che abbiamo passato, da quando Fausto si è ammalato a quando ho preso in mano l'azienda, mi sono passate davanti tutte le difficoltà che abbiamo superato. Tutti mi abbracciavano, io piangevo e basta, non riuscivo a parlare".

Al secondo anno in MotoGP Bastianini ha festeggiato la prima vittoria in top-class. "Enea è un ragazzo con un carattere meraviglioso e un pilota di enorme talento. Ora è tornato in famiglia, con noi: da subito abbiamo cercato di dargli più serenità possibile, vogliamo che si senta nell'ambiente giusto per concentrarsi al massimo".

"Il fatto di voler portare avanti i sogni di Fausto mi ha dato una forza incredibile. Non solo a me, ma a tutta la squadra: insieme ai ragazzi abbiamo lavorato per realizzare queto sogno, questo obiettivo così forte ci ha spinti a dare il massimo.

Ora dobbiamo restare con i piedi per terra, continueremo a lavorare come abbiamo fatto fino ad ora, consapevoli che così arriveranno altri bei risultati", conclude Nadia Gresini.