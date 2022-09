Motomondiale: Nakagami correrà con Honda Lcr anche nel 2023

Roma, 13 set. – (Adnkronos) – Takaaki Nakagami e Hrc hanno firmato un’estensione del contratto che permetterà al trentenne giapponese di continuare a correre per il team LCR Honda in MotoGP nel 2023. "Sono molto felice di poter continuare a correre in MotoGp nel 2023 con LCR Honda Idemitsu -sottolinea Nakagami-.

Vorrei ringraziare Idemitsu e Honda Hrc per il continuo supporto. Non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione, darò il massimo per raggiungere i migliori risultati con questa squadra. Nel resto della stagione in corso continuerò a lavorare duramente per migliorare le mie prestazioni".

"Siamo molto contenti di questo annuncio dice il team manager Lucio Cecchinello-. Dal 2020 Taka ha dimostrato di essere un pilota molto veloce e in grado di lottare per le posizioni da podio.

Quest'anno ha lottato costantemente per essere il miglior pilota Honda. Confido nel suo potenziale. Grazie ai suoi sei anni di esperienza in sella alla Honda RC213V, aiuterà sicuramente il Team LCR Honda Idemitsu e Hrc nel migliorare il nostro pacchetto e colmare il divario dalla concorrenza”.