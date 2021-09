Roma, 22 set. – (Adnkronos) – Il pilota della Ducati Johann Zarco è stato operato con successo all'avambraccio destro questa mattina in una clinica di Aix-en-Provence in Francia. Il 31enne pilota, quarto nel mondiale di MotoGp con 141 punti, dovrebbe poter correre già nel prossimo Gran Premio della Americhe ad Austin in Texas il 3 ottobre.

Lo riporta l'Equipe.