Motomondiale: Pablo Nieto, 'non poteva esserci addio più bello per Rossi, finale perfetto carriera'

Roma, 15 nov. – (Adnkronos) – "Ieri è stata una bellissima giornata per il nostro sport, mi ha fatto piacere che l'ultima gara di Valentino sia stata una festa. Lui la voleva così, abbiamo fatto un po' di casino, il modo migliore per celebrare questo grande campione.

Non poteva esserci un addio più bello". Così all'Adnkronos Pablo Nieto, ex pilota del motomondiale e attuale team manager dello Sky Racing team VR46, all'indomani dell'ultima gara in MotoGp di Valentino Rossi. "E' stato fantastico il tributo del pubblico di Valencia, quello dei piloti, la festa al box con il team, i ragazzi dell'Accademia e i suoi amici. La perfetta chiusura di una carriera inimitabile", conclude Nieto.