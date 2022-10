Motomondiale: Quartararo non si arrende, 'per il titolo non sarà facile ma non è ancora finita'

Phillip Island, 16 ott. -(Adnkronos) – Gara da dimenticare per Fabio Quartararo a Phillip Island: dopo una buona partenza, il francese prima va lungo e si deve accodare al gruppo, poi mentre era in rimonta perde il controllo della sua M1 a 17 giri dalla fine ed è costretto al ritiro.

La strada verso il Mondiale ora si fa davvero in salita per il campione del mondo, crollato a -14 da Bagnaia: "Ho fatto un errore alla 4, ho provato la rimonta e per questo sono caduto -spiega il pilota della Yamaha, campione del mondo in carica-. E' difficile, ma in Malesia proverò a restare lì in gara. Ho fatto fatica a scaldare la gomma dietro, a Sepang sarà più facile mettere in temperatura.

Per Pecco è andato tutto bene dopo la Germania, noi adesso dovremo vincere, stare davanti a Pecco e fare la differenza. Non sarà facile, ma non è ancora finita".