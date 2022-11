Motomondiale: Quartararo, 'sul passo vado bene ma non penso di poter lottare per la pole'

Valencia, 4 nov. – (Adnkronos) – "Mi sono divertito in queste prove libere, almeno fino al time attack. Sul passo sono molto contento ma non credo di poter lottare per la pole position. Chiudere tra il 3° e il 6° posto in qualifica potrebbe essere molto importante.

Abbiamo ancora un po' di margine sul passo e un po' di margine sul time attack grazie alle nuove ali, sarà un sabato comunque positivo". Lo dice il pilota della Yamaha Fabio Quartararo dopo le prime due sessioni di prove libere del Gp di Valencia, ultima prova del motomondiale, dove si giocherà le residue possibilità di confermarsi campione del mondo.