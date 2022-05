Scaperia, 28 mag. – (Adnkronos) – "Grazie, è stato bello, è stato divertente. Anche questa premiazione con il ritiro del numero 46 è stata divertente, averla fatta qui al Mugello ha un sapore speciale, questo è sempre stato il Gran Premio di casa per me". Lo dice Valentino Rossi, ai microfoni di Sky Sport, dopo aver partecipato alla cerimonia in cui è stato ritirato il 'suo' numero 46 dal motomondiale.