Motomondiale: Rossi, 'ho consigliato a Bagnaia di andare un po' più piano che basta per vincere'

Jerez, 29 apr. – (Adnkronos) – "Abbiamo parlato molto quando è tornato da Austin, gli ho cercato di spiegare quello che pensavo, perché secondo me ha sbagliato, è difficile, perché quando sei davanti e cadi è dura da superare". Così ai microfoni di Sky Sport Valentino Rossi in merito alle cadute di Francesco Bagnaia negli ultimi due Gp in Argentina e ad Austin, quando si trovava rispettivamente in seconda e prima posizione. "Dispiace, però lo vedo bene, gli ho detto che gli basta andare un pochino più piano senza sbagliare, perché basta lo stesso", aggiunge il 9 volte iridato e attuale proprietario del team Mooney.