(Adnkronos) – "E' un momento molto triste, è difficile sapere che l'anno prossimo non correrò in MotoGP -aggiunge il pilota della Yamaha-. Ho fatto questo per quasi 30 anni e dal 2022 la mia vita cambierà. E' stato tutto grandioso, mi sono divertito tantissimo, è stato un percorso lungo e divertente.

Mi ero dato un tempo e ho deciso di smettere a fine anno. Sarà la mia ultima mezza stagione in MotoGp. Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre per altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile".