Motomondiale: Rossi, 'solito problema con la gomma, non sappiamo che pesci pigliare'

Silverstone, 29 ago. -(Adnkronos) – “Mi spiace un sacco, c’erano tanti tifosi e una bella atmosfera, ma questo problema c’è sempre, faccio troppa fatica con la gomma dietro. Ho provato a cambiare stile di guida, setting. Mi sembra di essere in linea con gli altri, ma a me capita sempre così, non so.

Siamo abbastanza disperati, perché non sappiamo che pesci pigliare“. Lo dice Valentino Rossi dopo il deludente 18° posto nel Gp di Gran Bretagna a Silverstone.

“Ero partito forte, mi dispiace un sacco perché durante tutto il weekend mi ero trovato bene, ero competitivo in pista ma dopo sette giri la gomma dietro mi ha mollato, si è come bruciata -aggiunge il 'dottore' a Sky Sport-. Fino a quel momento potevo fare ottavo, nono, era la mia posizione, ma poi c’è stato questo crollo improvviso.

Sono arrivato fino in fondo ma giravo cinque secondi più piano".