Motomondiale: Rossi, 'talmente bello che forse alle ultime due gare non vado'

Misano, 24 ott. (Adnkronos) – "Atmosfera fantastica. Grazie per il tifo, oggi e in tutti questi anni. Ho fatto anche una gara decente… Ce ne sono ancora due per sposarsi, no sfogarsi…!". Sono le parole di Valentino Rossi a Misano durante i festeggiamenti dei tifosi per il suo ultimo Gp in Italia.

"Ci sono ancora due gare ma oggi è talmente bello che forse alle ultime due non ci vado…", ha aggiunto il 'Dottore' che ha chiuso in decima posizione il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. Quindi l'appello al pubblico, prima dei fuochi d'artificio: "Abbiamo un sacco di piloti giovani italiani, continuate a seguire le gare e fate il tifo per loro".