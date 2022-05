Motomondiale: Suzuki conferma volontà di lasciare MotoGp, 'trattative in corso con Dorna'

Roma, 12 mag. – (Adnkronos) – La Suzuki conferma la volontà di lasciare la MotoGp a fine 2022. E' quanto si apprende da una nota del team, che ribadisce la decisione presa nei giorni scorsi e sottolinea che è in corso una trattativa con Dorna.

"La Suzuki Motor Corporation è in trattativa con la Dorna in merito alla possibilità di terminare la sua partecipazione in MotoGP alla fine del 2022 -si legge nel comunicato della Suzuki-. Purtroppo l'attuale situazione economica e la necessità di concentrare i propri sforzi sui grandi cambiamenti che il mondo automotive sta affrontando in questi anni, stanno costringendo Suzuki a spostare costi e risorse umane per sviluppare nuove tecnologie. Vorremmo esprimere la nostra più profonda gratitudine al nostro Team Suzuki Ecstar, a tutti coloro che hanno supportato le attività di Suzuki per molti anni e a tutti i fan Suzuki che ci hanno dato il loro supporto entusiasta".