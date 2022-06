Motomondiale: team Gresini, A. Marquez e Di Giannantonio piloti ufficiali 2023

Assen, 26 giu. – (Adnkronos) – Arriva la prima ufficialità per il 2023: il Team Gresini MotoGP ha scelto Alex Marquez per sostituire Enea Bastianini destinato a correre con una Ducati 'factory' a partire dalla prossima stagione. La squadra faentina torna a puntare sulla Spagna, fucina di talenti e con una enorme tradizione con la Gresini Racing: da Gibernau a Martin, passando per Toni Elias, Alvaro Bautista, e perché no, anche quell’Emilio Alzamora ora manager proprio del numero 73.

Nativo di Cervera, Alex Marquez vanta un curriculum top: Campione del Mondo Moto3 e Moto2 rispettivamente nel 2014 e 2019, 40 podi all’attivo di cui 12 vittorie in carriera e già due secondi posti nella classe regina datati 2020. Per l’esperto 26enne sarà la quarta stagione in MotoGP, la prima in sella ad una Desmosedici dopo una carriera targata praticamente solo Honda. Al suo fianco confermato Fabio Di Giannantonio, attualmente nella sua stagione d’esordio nella massima serie e già assolutamente competitivo.

Il numero 49 è tra i contender per il titolo di rookie 2022. Per lui una pole position all’attivo e un’ottava posizione come miglior piazzamento.