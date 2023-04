Motomondiale: Valentino Rossi brand ambassador Yamaha

Jerez, 30 apr. - (Adnkronos) - Dopo aver vinto 4 titoli mondiali in MotoGp con la Yamaha, continua anche dopo il ritiro la collaborazione tra Valentino Rossi e la casa giapponese. Valentino è diventato ufficialmente brand ambassador dell’azienda di Iwata, come ha annunciato al microfono...

Jerez, 30 apr. – (Adnkronos) – Dopo aver vinto 4 titoli mondiali in MotoGp con la Yamaha, continua anche dopo il ritiro la collaborazione tra Valentino Rossi e la casa giapponese. Valentino è diventato ufficialmente brand ambassador dell’azienda di Iwata, come ha annunciato al microfono di Sky Sport a Jerez: "Ho firmato il contratto, sono molto contento, i migliori ricordi della mia carriera sono legati alla Yamaha -ha detto il 'dottore'-. Guiderò le loro moto quando andrò in pista, dato che mi capita ancora di girare".