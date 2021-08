Motomondiale: Yamaha, 'Morbidelli nel team ufficiale già a Misano, Dovizioso in Petronas'

Silverstone, 29 ago. -(Adnkronos) – "Non abbiamo ancora firmato i contratti, ma abbiamo già trovato un accordo con la VR46 e ovviamente con Franco. Da quanto successo con Vinales è nata un'opportunità per lui. Dal 2022 sarà un pilota ufficiale Yamaha. Questo era già previsto, ma la novità è che può venire da noi prima, mi aspetto che a Misano (weekend 18-19 settembre) Morbidelli scenda già in pista come pilota ufficiale del Factory Team Yamaha".

Così Lin Jarvis, numero uno di Yamaha Motor Racing, annuncia, ai microfoni di Sky Sport, la promozione di Franco Morbidelli nel team ufficiale Yamaha a partire dal Gp di Misano Adriatico.

Il passaggio di Morbidelli al fianco di Fabio Quartararo sblocca anche la situazione di Andrea Dovizioso che rientra nel motomondiale al fianco di Valentino Rossi nel team Petronas: "Abbiamo raggiunto questo weekend anche l'accordo con Andrea e con il suo manager Simone Battistella.

Dovizioso sarà il pilota della squadra satellite per il 2022". E anche in questo caso c'è Misano nel mirino: "Anche con Dovi possiamo iniziare prima. Quando Morbidelli verrà da noi, Dovizioso inizierà l'avventura con Petronas al fianco di Rossi".