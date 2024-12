Motonica, aumentano i corsi per i professionisti dell'automotive

Roma, 02 Dic. – Renderli competitivi su un mercato sempre più agguerrito. Nasce con questi obiettivi Motonica, un’azienda che, attraverso master altamente professionali, intende formare online laureati o laureandi in Ingegneria per dare le skills giuste per trovare lavoro di alto livello: “L’Università italiana -spiega Andrea Forte che di Motonica è il Ceo- ha il pregio di fornire ai nostri ragazzi le giuste nozioni in materia ma poi c’è tutta una parte pratica che solo l’esperienza può insegnare. Ecco, la mia intenzione è proprio quella di dare, attraverso i corsi, quelle informazioni che sono frutto del lavoro mio e dei professionisti che mi accompagnano in questa nuova avventura. Grazie alla presenza di ingegneri R&D, che realmente sviluppano automobili, offriamo insomma una formazione che è senza dubbio unica nel suo genere”.

Quattro dunque i corsi proposti da Motonica: “Il primo -ricorda Forte, che lavora in Lamborghini in ambito formativo ed ha più di 25 anni di esperienza R&D- si chiama Motia, che offre gli strumenti metodologici e di processo per gestire le complessità dei motori ibridi e elettrici. Il secondo prende il nome di Autosfera e studia gli effetti dell’impatto ambientale della mobilità in un modo nuovo, integrando gli aspetti normativi con l’analisi delle fonti dell’inquinamento. Il terzo è Meccatronica Automotive Applicata e vuole formare gli studenti con lo stesso approccio che si ha quando si entra in azienda per affrontare la gestione della Meccatronica di una vettura. L’ultimo infine lo abbiamo intitolato Motonica Custom: si tratta di un corso personalizzato alle esigenze di chi si iscrive. Abbiamo dunque cercato di considerare tutti gli aspetti relativi appunto alla ricerca e allo sviluppo dell’automotive”.

Di recente inoltre è nato un nuovo prodotto che si chiama Boost Mastery, lezioni di tre ore su temi specifici e molto verticali che prevedono il rimborso totale del costo a chi poi si iscrive al master. Risulta particolarmente utile come indirizzo per chi non sa bene su che argomenti formarsi: “Siamo, a mio giudizio, sulla strada giusta -afferma Forte. Grazie a classi di massimo cinque persone ci viene infatti riconosciuta molta flessibilità ad adattare il percorso proposto sulle competenze dei partecipanti. Tanto che molti alunni decidono di iscriversi a un secondo corso e, in una recente survey, abbiamo raccolto il 100% di soddisfazione da parte dei clienti. Aspetto che ovviamente ci inorgoglisce”.

L’obiettivo di Motonica è dunque quello di affrontare il tema delicato dello sviluppo dell’automobile, guardando alle emissioni del suo Life cycle e integrando i più evoluti metodi e processi di sviluppo: “I nostri corsi, è bene ribadirlo, sono rivolti non solo ai giovani laureati o laureandi ma anche a tecnici e ingegneri che, pur essendo già nel settore, vogliono riqualificarsi. Un metodo, il nostro, multidisciplinare che si propone di ridurre il tempo di handover dei neoassunti e, questo, grazie alla presenza di docenti che, per le loro esperienze professionali, hanno una naturale vocazione al problem solving”.