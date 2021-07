Motor Valley Fest, meccanico Ferrari investito durante esibizione

Modena, 3 lug. (askanews) – C’è stato un incidente al Motor Valley Fest di Modena. Una Ferrari SF70H di Formula 1, l’ultima monoposto del Cavallino rampante, ha investito un meccanico della Gestione sportiva della Scuderia di Maranello durante alcuni giri dimostrativi. Purtroppo, a causa delle ferite riportate, i sanitari sono stati costretti ad amputargli il piede destro.

L’incidente è accaduto poco dopo le 13 di sabato 3 luglio 2021. La Ferrari, guidata da Olivier Beretta ha urtato il meccanico 45enne che era fermo in una curva sulla pista allestita per l’occasione al Parco Novi Sad, denominata Arena Motor Valley.

L’uomo è stato soccorso dagli operatori sanitari che, dopo le prime medicazioni, lo hanno caricato in ambulanza per trasferirlo al pronto soccorso dov’è stato sottoposto a intervento chirurgico per l’amputazione dell’arto ferito.

La manifestazione è stata interrotta ma poi è ripresa regolarmente. Nel corso della giornata si sono esibiti bolidi di Maranello, sia del Ferrari Challenge sia di Formula 1.