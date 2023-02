Motore Sanità: la salute passa anche da ambiente e nutrizione

Roma, 10 feb. (askanews) – Ambiente, nutrizione e salute. Questo il titolo della winter school 2023 di Motore Sanità, in programma a Pollenzo (CN) il 16 e 17 febbraio con il patrocinio dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Sarà una occasione per proiettare nella situazione attuale e futura il concetto di “global health”, indispensabile per assicurare la salute e la conseguente crescita economica del Paese.

“Uno degli aspetti che negli ultimi 40 anni abbiamo avuto nel campo della salute è quello di aver guadagnato in quantità di vita – ha detto Ettore Novellino, professore di Chimica Farmaceutica all’Università Cattolica di Roma -.

Tanto è vero che possiamo dire che oggi si vive 20 anni in più. Il problema che adesso dobbiamo affrontare è che alla quantità di vita va aggiunta la qualità di vita, cioè permettere alle persone di avere un livello di vita ottimale e di ritardare quanto più

possibile l’insorgenza di alcune malattie”.

Patologie che in particolare derivano da da non corretti stili di vita e non corretti stili alimentari. “Prevenzione – ha aggiunto Rossana Boldi, già vice presidente XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati -significa anche riuscire a vivere in un ambiente sano e soprattutto riuscire a nutrirci in modo adeguato”.

L’attenzione all’ambiente risponde quindi non solo alla maggiore richiesta di salute della popolazione, ma interessa i sistemi sanitari di tutto il mondo e diventa indispensabile per la loro sostenibilità.

“Sono riservati abbastanza fondi alla prevenzione dal nostro sistema sanitario nazionale? No. La prevenzione – ha aggiunto Boldi – è sempre la Cenerentola in tutti i sistemi sanitari nazionali. La nostra vuole essere una spinta ad una maggiore cura dell’ambiente, delle buone abitudini, alimentari, sportive.

Facendo questo risparmieremo sicuramente un sacco di soldi”.

La Società italiana medici ambientali, ricorda che oltre 950mila decessi ogni anno in Europa sono stati attribuiti alle diete malsane.

“Stiamo eliminando – ha detto ancora Novellino – quella che è la ricerca di molecole di sintesi chimica e ci stiamo rivolgendo a quello che è il mondo dei prodotti naturali per andare a cercare quelle fonti alimentari che oltre al potere nutrizionale associano anche un potere salutistico”.

Poiché molte patologie sono dovute al fatto che viviamo in ambienti inquinati, il punto, che verrà affrontato nella Winter School di Motore Sanità, è proprio quello di allargare i confini della salute fino a comprendere la situazione dell’ambiente e climatica.