Motori, Nalli (Suzuki): "Ibride soluzione a mobilità sostenibile"

(Adnkronos) – "Le ibride e tra le ibride, le ibride con tecnologia plug in stanno registrando un successo che è allineato con il fatto che rappresentano l’attuale soluzione alla mobilità sostenibile sia dal punto di vista ecologico che dal punto di vista della riduzione dei consumi, quindi dal punto di vista dell'economia di esercizio".

Lo dice a chiare lettere Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia. In merito invece alle motorizzazioni Full Electric precisa che il marchio di Hamamatsu, "non ha in cantiere questo progetto". <style>

.embed-container{height:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;padding-top:30px;position:relative}.embed-container embed,.embed-container iframe,.embed-container object{height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%}

</style>

<div class="embed-container">

<iframe src="<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Ribf0Cr3qk8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

</div>

"Across – aggiunge – resta una eccellente vettura ibrida plug in.

Una vettura che permette oggi di realizzare una mobilità sostenibile”. Infine, sul programma Suzuki Solution ricorda che, "sta registrando sia un serio interesse che un certo successo da parte del mercato sin dal lancio alcuni mesi fa. E oggi – afferma – prende una nuova tempistica, quella dei 48 mesi di durata. Ha già registrato un grande successo con i 36 mesi di durata. Lo schema è molto semplice".

"Permette – conclude Nalli – con una rata di 99 euro al mese, alla fine del periodo, di scegliere se tenere la vettura, se cambiarla, con una vettura nuova a condizioni simili o se invece lasciare la vettura.

Che il concessionario riacquisterà. Ecco una soluzione caratterizzata dalla estrema flessibilità. Uniamo a questo, il fatto che Suzuki offre, si fa carico, della manutenzione al 100% per lo stesso periodo prescelto. Quindi per i 3 anni. Tutto questo ha reso Suzuki Solution una soluzione molto interessante”.