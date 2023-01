Milano, 13 gen. (Adnkronos) - Il tribunale del Riesame di Torino, accogliendo la richiesta della procura di Verbania, ha deciso per la sospensione per un anno dall'esercizio dell'attività di imprenditore nel settore dei trasporti per Luigi Nerini, gestore della funivia del Mottarone...

Milano, 13 gen.

(Adnkronos) – Il tribunale del Riesame di Torino, accogliendo la richiesta della procura di Verbania, ha deciso per la sospensione per un anno dall'esercizio dell'attività di imprenditore nel settore dei trasporti per Luigi Nerini, gestore della funivia del Mottarone, e la sospensione per un anno dall'esercizio della professione per Enrico Perocchio, direttore dell'impianto. I due sono tra gli indagati per la tragedia del Mottarone in cui hanno perso la vita 14 persone.